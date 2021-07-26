Barcelona ile Neymar arasındaki hukuk savaşı dostane bir şekilde son buldu

Barcelona, Paris Saint-Germain'e transferi nedeniyle davalık olduğu Neymar'la sorunların çözüldüğünü duyurdu. Katalan devinden yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Kulübü, Paris Saint-Germain'e transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

BARCELONA, NEYMAR'DAN TAZMİNAT TALEP ETMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı. Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti. Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı