Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde

11.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:57

Barcelona'nın kapısında alacaklılar belirdi ancak borçlar ödenemiyor. Sporcular 190 milyon euroluk indirim yapmaz ve Goldman Sachs ile kredi anlaşması yapılamazsa kayyum atanabilir.

Barcelona'da ekonomik kriz büyüyor. SER Catalunya'nın haberine göre; Barcelona, futbol takımı dahil tüm sporcularıyla yeniden pazarlık masasına oturdu. Oyuncularından fedakarlık bekleyen Barça, 190 milyon euro maaş indirimi sağlamak zorunda. Bu indirimi sağlayamazsa kulüp iflas davasına gidecek.

Barcelona'nın şu an hiçbir alacaklıya borç ödemesi yapamadığı bilgisi verildi. Alacaklılardan birinin mahkemeye gitmesi durumunda Barcelona'nın iflas noktasına geleceği de belirtildi.

KREDİNİN ŞARTLARI AĞIR

Katalan kulübünün, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ile bir kredi için pazarlık yürüttüğü ancak bu pazarlığın şartlarının da ağır olduğu vurgulandı. Faizleriyle birlikte Barça'ya 1.6 milyar euroluk yük getirecek bu kredi anlaşması gerçekleşemezse, Barcelona'ya borç ödemeleri için bir kayyum atanacağı ve ödemeler tamamlanana dek kulübün varlıklarını satabileceği de vurgulandı.

Barcelona'nın toplam borcunun 820 milyon euro olduğu ve bunun 400 milyon euroyu aşan kısmının Ağustos 2021'e kadar ödenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde
Haber Yorumları (4)
OSASUNA: bır suru kupa aldın kupaları sat
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OBJEKTİF: gelin abi Türkiyeye. Bak devlet, siyaset, mhk, federasyon ve hakemler eliyle açık açık döve döve zorla şampiyon yapılırsınız. Medya ve spor kanalları da kendi kanalınızdan daha fazla fanatik destek çıkar. İnanmıyorsan derbilerde en az kart gören ve tarihi boyunca en çok penaltı kazanan takım kim ara gör öğren anla. . . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
NAMYELÜS: Türkiye''ye gelsin burada iflas etmez. Öncelikle ''''BARÇA OL'''' kampanyası başlatılır. Kulupler için vergi affı çıkarmak için çalışılır vs vs. Bu takımlar iflas ederse sonra biz ne yaparız değil mi!
Cevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Berat Albayrak Ahmet Davutoğlu
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Hazar Ergüçlü
Spor Tisserand Tamer Tuna Arda Turan Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 13:12:01. #1.15#
title