Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaray maçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda? Exxen'de mi olacak? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Barcelona - Galatasaray ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...
Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaraymaçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Barcelona - Galatasaray maçı bugün mü? Barcelona - Galatasaray maçının rövanşı ne zaman? Barcelona - Galatasaray maçı nerede oynanacak?
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022