Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi? Exxenspor ücretsiz mi? Exxen maçı paketi ücretsiz deneme nasıl yapılır?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray ilk maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi sorusu bu kapsamda merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İspanyol devinde Gavi, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves kadroda yer almazken, Galatasaray'ın kalesinde kimin olacağı da araştırılıyor. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi? Exxenspor ücretsiz mi? Ücretsiz deneme nasıl yapılır?
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi soruları spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin kötü sezonlarından birisini geçirirken bu akşam Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında oynayacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi? Exxenspor ücretsiz mi? Ücretsiz deneme nasıl yapılır?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Katalanlarda sarı kart cezalısı Gavi kadroda yer almazken, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves de temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek. Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.
Barcelona'nın Galatasaray maç kadrosu şöyle: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray ile kendi evinde karşılaşıyor. Camp Nou'da oynanacak maç, bu akşam saat 23.00'te Exxen'de yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022