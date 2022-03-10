Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi? Exxenspor ücretsiz mi? Exxen maçı paketi ücretsiz deneme nasıl yapılır?

Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi soruları spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin kötü sezonlarından birisini geçirirken bu akşam Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında oynayacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, ücretsiz mi? Exxenspor ücretsiz mi? Ücretsiz deneme nasıl yapılır?

BARCELONA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Katalanlarda sarı kart cezalısı Gavi kadroda yer almazken, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves de temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek. Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Barcelona'nın Galatasaray maç kadrosu şöyle: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Barcelona, temsilcimiz Galatasaray ile kendi evinde karşılaşıyor. Camp Nou'da oynanacak maç, bu akşam saat 23.00'te Exxen'de yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres