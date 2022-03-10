Barcelona Galatasaray 2. maç ne zaman? UEFA rövanş ne zaman?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'yla karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Peki, Barcelona Galatasaray 2. maç ne zaman?
Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Barcelona Galatasaray 2. maç ne zaman? UEFA rövanş ne zaman?
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler
Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.
Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.
Barselona Galatasaray maçında VAR sistemi uygulanacak.
Rövanş karşılaşması 17 Mart Perşembe günü oynanacak.
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