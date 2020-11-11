Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?
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Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?

11.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:43
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?

Turkish Airlines EuroLeague 8.haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşı karşıya geliyor! Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe Beko maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague 8. hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Fenerbahçe Beko Maçı 12 Kasım Perşembe günü oynanacak.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Fenerbahçe Beko Maçı 23:00'de başlayacak.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY EuroleagueMaçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacak.

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