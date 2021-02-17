Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu
17.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:16
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona, konuk ettiği Paris Saint Germain'e 4-1 yenildi ve turu zora soktu. Katalan ekibinde rakip ağları sarsan Messi, üst üste 17 yıl Devler Ligi'nde gol atarak Raul'ün rekorunu egale etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona Paris Saint Germain'i konuk etti. Katalan ekibi, öne geçmesine rağmen rakibine farklı mağlup oldu.
Fransız devine tur kapısını aralayan golleri, 32., 65. ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe ile 70. dakikada Moise Kean kaydetti. Barça'nın tek golü ise penaltı vuruşu sonucu Lionel Messi'den geldi.
RÖVANŞ MAÇI MART AYINDA OYNANACAK
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.