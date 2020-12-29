Barcelona evinde Eibar ile 1-1 berabere kaldı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Barcelona evinde Eibar ile 1-1 berabere kaldı. Katalan ekibi böylece hjaftayı 6. sırada tamamladı.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona evinde Eibar ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki mücadele berabere sonuçlandı ve Barça, Messi'siz çıktığı maçta sürpriz bir kayıp yaşadı.

Eibar, 57. dakikada Kike'nin attığı golle öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik sayısını 67. dakikada Dembele kaydetti. Barça'da Braithwaite, 8. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu auta yolladı.

Bu sonucun ardından sezonda 8. kez puan kaybeden Barcelona, 25 puanla, 2 maçı eksik olan Atletico Madrid'in 7 puan gerisinde kaldı. 5 maçtır kazanamayan Eibar ise puanını 16 yaptı.

La Liga'nın 17. haftasında Barcelona deplasmanda Huesca'ya konuk olacakken, Eibar ise evinde Granada'yı konuk edecek.