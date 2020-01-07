Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı
İspanyol basını, Barcelona'nın, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'a "Başka takım bul" dediğini iddia etti.
Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın, Barcelona'ya döneceği iddia edilmişti. İspanyol Marca gazetesine göre Barcelona, Arda Turan'a dönüş kapılarını tamamen kapattı.
BARÇA İLE SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Barcelona ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Arda Turan, Katalan ekibine dönmeyecek. Marca, Barcelona kulübü yetkililerinin Arda Turan'a 'başka takım bul' dediğini yazdı. Arda, kendisine takım bulamaması halinde ise Haziran'a kadar Barcelona'nın futbolcusu olarak kalacak.