: Barcelona, Arda Turan'a kapılarını kapattı

07.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:02

Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'ın, Barcelona'ya döneceği iddia edilmişti. İspanyol Marca gazetesine göre Barcelona, Arda Turan'a dönüş kapılarını tamamen kapattı.

BARÇA İLE SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Barcelona ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Arda Turan, Katalan ekibine dönmeyecek. Marca, Barcelona kulübü yetkililerinin Arda Turan'a 'başka takım bul' dediğini yazdı. Arda, kendisine takım bulamaması halinde ise Haziran'a kadar Barcelona'nın futbolcusu olarak kalacak.

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