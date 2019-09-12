Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı

12.09.2019 16:11

Trabzonspor'un açıkladığı ve 4 ile 6 ay arasında uzak kalması beklenen genç yıldız Abdülkadir Ömür için Barcelona'dan paylaşım geldi. Katalan ekibinin Türkiye Twitter hesabı, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür!" notuyla paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı.

İşte Barcelona Kulübü'nün yaptığı paylaşım;

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür'ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.