Barcelona'da rüya gerçek oluyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşma sağlandı

Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için artık gün sayıyor. Katalan devi, İspanyol teknik direktörle her konuda anlaşmaya vardı.

KULÜPLERİN ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, şu anda Al Sadd'da görev yapan Xavi ile her konuda anlaşmaya vardı. 41 yaşındaki teknik adamın, takımın başına geçmesi için kulüplerin anlaşma sağlaması bekleniyor. İddialara göre Xavi'nin takımın başına geçmesi için artık her şey kulüplerin anlaşmasına kalmış durumda. Yakın zaman içerisinde Barcelona yönetiminin Doha'da Al Sadd yönetimi ile bir görüşme gerçekleştireceği de aktarılanlar arasında yer alıyor.

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