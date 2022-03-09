Barcelona'da eksikler, Galatasaray'ın umutlarını yeşertti! İşte dünya devinin maç kadrosu

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek. Nou Camp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesi İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı.

BARCELONA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Katalanlarda sarı kart cezalısı Gavi kadroda yer almazken, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves de temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek. Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Barcelona'nın Galatasaray maç kadrosu şöyle: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

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