Barcelona'da eksikler, Galatasaray'ın umutlarını yeşertti! İşte dünya devinin maç kadrosu - Haberler

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Barcelona'da eksikler, Galatasaray'ın umutlarını yeşertti! İşte dünya devinin maç kadrosu

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşacağı Barcelona'da maç kadrosu belli oldu. İspanyol devinde Gavi, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves kadroda yer almadı.

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek. Nou Camp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesi İspanyol devinin maç kadrosu açıklandı.

BARCELONA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Katalanlarda sarı kart cezalısı Gavi kadroda yer almazken, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves de temsilcimiz karşısında forma giyemeyecek. Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

Barcelona'nın Galatasaray maç kadrosu şöyle: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

Barcelona'da eksikler, Galatasaray'ın umutlarını yeşertti! İşte dünya devinin maç kadrosu

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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