Bankalar Dosya Masrafı Üzerinden Aldığı Faizi Geri Ödeyecek

Kahramanmaraş'ta İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal bir karar çıktı. Onikişubat İlçesinde bir tüketicinin bankanın dosya masrafı üzerinden aldığı faiz tutarının, tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

10 YILLIK FAİZ TUTARININ ALINDIĞINI FARK ETTİ

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için bankadan kredi çeken A.C, bir süre sonra kredinin dosya masrafının kendisine iade edilmesini talep etti.

Avukatı Duran Karademir ile kredi evrakını inceleyen A.C, iade edilen dosya masrafından 10 yıllık faiz tutarı alındığını fark etti.

A.C. avukatı aracılığıyla kredi masrafının faizinin de iadesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti.

DOSYA MASRAFI FAİZİ, TÜKETİCİYE GERİ ÖDENDİ

Şikayet üzerine toplanan heyet, alınan faizin tüketiciye iadesine karar verdi. Bunun üzerine dosya masrafının faizi A.C'ye ödendi.

Karademir, yaptığı açıklamada, bazı bankaların, müvekkilinin yanı sıra diğer tüketicilerden de yasal olmayan dosya masrafı kestiğini belirtti.

"SONUÇ LEHİMİZE OLDU, BANKA DA İTİRAZ ETMEDİ"

Başvuru üzerine çıkan karara bankanın da itiraz etmediğini ve tüketici hakem heyeti kararını icraya koyduklarını dile getiren Karademir, şunları kaydetti:

"Banka burada yapmış olduğu birçok haksız kesintilerin yanında ödemediği ya da kullandırmadığı bir paraya faiz yansıtarak tekrar almış oluyor. Kredi kullanan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konu olduğu için biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Krediler büyük olunca bu durum gözden kaçabiliyor ama biz bunu tespit ettik. Hakem heyetine başvurduk. Sonuç da lehimize oldu. Banka da itiraz etmedi. Son 10 yılda kullanılan bütün kredi işlemlerinde bu durum geçerlidir."