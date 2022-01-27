Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 25,8 milyar lira azalarak 5 trilyon 590,4 milyar liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ocak ile biten haftada 25 milyar 808 milyon 915 bin lira azalarak 5 trilyon 590 milyar 362 milyon 214 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,56 artışla 2 trilyon 1 milyar 797 milyon 760 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,54 azalışla 3 trilyon 375 milyar 830 milyon 828 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 259 milyar 534 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 277 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Ocak itibarıyla 1 milyar 510 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,47 azalarak 734 milyar 130 milyon 638 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 azalışla 639 milyar 292 milyon 215 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,23 düşüşle 297 milyar 321 milyon 548 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274 milyar 129 milyon 408 bin lirası konut, 8 milyar 335 milyon 541 bin lirası taşıt ve 451 milyar 665 milyon 689 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Ocak ile biten haftada 19 milyar 34 milyon 412 bin lira azalarak 4 trilyon 760 milyar 581 milyon 131 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,30 artış kaydetti.