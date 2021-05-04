Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi
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Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi

Bandırmaspor'da Metin Diyadin dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından RH Bandırmaspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması ardından Metin Diyadin ile anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından RH Bandırmaspor, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması ardından Metin Diyadin ile anlaştı.

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Tecrübeli teknik adam kariyerinde Ofspor, Eskişehirspor, Ç.Rizespor, Trabzonspor, Orduspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe, Gaziantep BB, Giresunspor ve Ankaragücü takımlarını çalıştırmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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