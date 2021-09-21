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Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

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Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Adana ekibinin 2. golünü atan Balotelli'nin Beşiktaş kulübesine dönüp yaptığı gol sevinci ise maça damga vurdu. Karşılaşmanın ardından İtalyan golcünün hareketine cevap veren Sergen Yalçın, "Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket" dedi.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Vodafone Park tarihi bir maça sahne oldu. Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçen Beşiktaş skoru koruyamadı ve mücadele 3-3'lük skorla bitti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Bizim adımıza talihsiz bir gece" derken Balotelli'nin olay yaratan gol sevincine de cevap verdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"3-0'lık skorun ardından 3-3'e oyunun dönmesi talihsiz bir gece bizim adımıza. Geçen maç, bu maç, enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil, bu oyun çok ciddiye alınması gereken sert bir oyun, zor bir oyun. Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak için. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama sezon içinde böyle şeyler olur, fazla abartmamak lazım. Oyuncularla birçok konuda herhalde tekrar konuşmamız gerekiyor. 2 puan kaybettik ama telafisi olmayan bir müsabaka değil.

Maç sonunda hakeme, maç bitmişti, 2 dakika fazla oynattı, neden fazla uzattığını sordum, sakatlık olduğu için uzattığını söyledi. Hakem demek ki sürenin uygun olmadığını düşündü ve uzattı, hakem arkadaşların kararı.

Oyuncuları arka arkaya oynatmak zorunda kalıyoruz. Diri oyuncuları oyuna koyduk ama sonradan oyuna soktuğumuz oyuncular katkı sağlamadı, bizim için en kötüsü buydu.

Balotelli bana hareket yaptı, pozisyona hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım. Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket."

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