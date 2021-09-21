Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi - Haberler Spor
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Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

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Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Adana ekibinin 2. golünü atan Balotelli'nin gol sevinci ise karşılaşmaya damga vurdu. Fileleri sarstıktan sonra Beşiktaş kulübesine yönelen İtalyan golcü, 9 yıl önce kendisi için yaptığı bir yorumda "Beyni yok" diyen Sergen Yalçın'a kafasını işaret ederek cevap verdi.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'in 6. haftasında nefes kesen mücadelede Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. İkinci yarıda oyuna giren Balotelli harika performansıyla fark yaratırken İtalyan golcünün attığı gol sonrası Sergen Yalçın'a yaptığı hareket gündeme oturdu.

TANSİYONU YÜKSELTTİ

Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için "Beyni yok" ifadelerini kullandığı konuşmasına sahada cevap verdi. İtalyan golcü attığı gol sonrası, Beşiktaş kulübesine dönerek kafasını işaret etti. Tansiyonu oldukça yükselten Balotelli, maç sonu çıkan olayların da fitilini yaktı.

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Haber: Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi - Haberler Spor
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