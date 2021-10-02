Bakasetas'tan çılgın performans! Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi

Süper Lig'de henüz mağlubiyeti bulunmayan Trabzonspor, Kayseri engelini de 2 golle geçti. Nefes kesen maça Bakasetas damga vurdu. 2 gol atan Yunan futbolcu, bordo-mavililere zorlu deplasmanda 3 puanı getiren isim oldu.

TRABZONSPOR LİDERLİĞE OTURDU

Yüksek tempoda oynanan maçta Trabzonspor, 12. dakikada Bakasetas'ın harika golüyle 1-0 öne geçti. Yunan yıldızın bu golüne 41. dakikada Emrah Başsan cevap verdi. Son zamanların formda futbolcusu Emrah, sağ kanattan gelen ortada düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi. Karşılaşmanın 60. dakikasında Bakasetas yine sahneye çıkarak, penaltıdan topu ağlara gönderdi. Bordo-mavililer 2-1 biten mücadelenin ardından maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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