SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik - Ekonomi
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara bağlı ve ilgili bazı kurum ve kuruluşların teşkilat yapısında değişikliğe gidildi.

08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara bağlı ve ilgili bazı kurum ve kuruluşların teşkilat yapısında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB, kalkınma plan ve programları doğrultusunda girişimcilere ve işletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde de destek sağlayacak.

Uygulama kararlarını alırken, kalkınma plan ve programları esas alınacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulması, bunlara iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya dışından kaynak sağlanması konularında karar almak İcra Kurulunun görevleri arasında yer alacak.

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye Su Enstitüsü, su konusundaki uluslararası ve bilimsel gelişmelerin takibi, bilgi üretimi ve paylaşımı, bu sahadaki uzmanların yetiştirilmesi gibi maksatlarla ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri faaliyetler ve belgeyle değerlendirilecek teorik veya uygulamalı eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek, uygulamak veya bunlara katkı sağlamakla görevli olacak.

Enstitü, görev alanına giren konularda Türkçe veya yabancı dillerde süreli ve süresiz yayınlar da çıkaracak.

Yönetim kurulu, altı ayda bir olmak üzere Enstitü başkanının daveti üzerine olağan toplanacak, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınacak. Gerekli görülen hallerde başkanın çağrısı üzerine de yönetim kurulu toplanabilecek.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde "Eğitim ve Yayın Koordinatörlüğü" de oluşturudu.

TRT ve TSE

Bir yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) yapım ve yayın hizmetleri, memurlar ve özel hukuk hükümlerine tabi personel eliyle gördürülecek.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilen standartlar, ilgili olduğu bakanlığın teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayıyla mecburi kılınabilecek.

TSE, uygunluk değerlendirme alanlarındaki faaliyetleri yürütecek. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları da Enstitünün gelirleri arasında olabilecek.

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesindeki İstatistik Konseyinin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde konsey başkanı, diğer kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın konsey toplantılarına çağırabilecek.

TÜİK Başkanlığında işlerin niteliğine göre, daire başkanlıkları bünyesinde grup başkanlıkları, bölge müdürlükleri bünyesinde ise grup müdürlükleri oluşturulabilecek. Başkana yardımcı olmak üzere altı başkan yardımcısı atanabilecek.

Başkanlıkta müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında ilgili ülke mevzuatıyla standartlarına uyarak vakıf kültür varlıklarını ihya edip onaracak.

Yurt dışındaki vakıflara ait taşınmazlar üzerinde yeni yapı inşa etmek ve bunları onarmak, ihtiyaç halinde onarılan, ihya veya inşa edilen taşınmazların tefrişini yapmak da Müdürlüğün görevleri arasında olacak.

MAPEG

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak gerekli iş ve işlemleri yapacak.

MAPEG, savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak kataloğu hazırlayacak ve akaryakıt tahsisatı yapılmasıyla ilgili faaliyetleri yürütecek.

Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve bunların görev ve yetkilerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Genel Müdürlükte maden ve petrol uzmanı ve yardımcısı dışında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilemeyecek.

Yeni kadrolar ihdas edildi

Öte yandan, kararnameyle MAPEG'de 1, TÜİK merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 45 kadro iptal edildi. Bunların yerine, çeşitli derecelerde MAPEG'de 1, TÜİK merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 191 kadro ihdas edildi.

TÜİK Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Simge Sağın Pınar Deniz Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Bakanlıklara bağlı bazı kurumların yapısında değişiklik - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:55:20. #1.14#
title