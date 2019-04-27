Bakan Yardımcısı Açıkladı! Döviz Mevduatı 3 Ayda 20 Milyar Dolar Arttı

Son 3 aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü anlatan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Dolar arttı dövizden para kazandım" demenin yanlış olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı"na katılan Turagay, iş insanlarına hitaben şöyle konuştu:

"BUNLARA LÜTFEN ALDANMAYIN"

"Daralan bir iç talep var. Daralan bu iç talebi dışarıdaki taleple ihracata yönelterek; üretimimizle, sanayimizi en üst nokta kapasite kullanmaya zorlamak, bir şekilde ihracatın getirdiği avantajları kullanmak durumundayız. Maalesef sürekli bir kriz pompalaması var. Bu kriz pompalaması da insanların dövize geçmelerine neden oluyor. Bunlara lütfen aldanmayın. Bunlara bazen sanayicilerimiz de aldanıyor

"BU ÜLKE İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMALIYIZ"

Yaklaşık son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. Bu yanlış. Türk Lirası ortada. Siz dövize geçtiğiniz zaman, yarın bir gün kriz olduğunda bu krizden olumsuz etkilenecek olan bizleriz. Kısa dönemde 'dolar arttı dövizden para kazandım' demek kadar yanlış bir düşünce olamaz. Bu ülke bizim. Bu ülke için hep beraber çalışmalıyız. Kendi kısa dönemlik çıkarlarımızı değil uzun dönemli vatanın ve milletin çıkarlarını, onun sonucunda da kendi çıkarlarımızı bu yolla düşünmeliyiz."