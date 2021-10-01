Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı: 'İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı' - Haberler
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Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı: "İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda çelik sektörüne yatırım çağrısı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı'nda çelik sektörüne yatırım çağrısı yaptı. Bakan olduğundan beri sektöre nitelikli çelik yatırımı yaptırma konusunda başarılı olamadığını belirten Varank, "Sektör, şu anda kafasını duvarlara vuruyor. İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı" dedi.

Demir, Çelik, Metal Ürünleri Üretim Teknolojileri Fuarı Metal Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Metal Expo'nun ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalıştayı düzenlendi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Varank, bu yıl sanayi sektörünün çok güzel bir ivme ile yoluna devam ettiğini belirterek, "Projeksiyonumuza göre bu ivme önümüzdeki 2-3 senede de hız kesmeden devam edecek. Çelik sektörümüz de bu manada ihracatın da katkısıyla gerçekten bu sene ciddi girdiler sağlayan, ciddi kazançlar sağlayan bir sektörümüz. Ama ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğum günden beri maalesef çelik sektörüne nitelikli çelik yatırımı yaptırma konusunda başarılı olamadım" dedi.

"ÇELİK SEKTÖRÜ ŞU AN KAFASINI DUVARLARA VURUYOR"

Bakan Varank, göreve geldikleri günden bu yana paslanmaz çelik, silisli sac üzerine konuştuklarını ama bu yatırımların Türkiye'de görülmediğine dikkati çekerek, "Tabii şunu da biliyorum, sektör şu anda kafasını duvarlara vuruyor; ah biz yatırımlarımızı keşke yapsaydık da bu sene ve önümüzdeki sene imkanlardan çok daha iyi bir şekilde faydalansaydık diye" dedi.

"LÜTFEN İŞİN KOLAYINA KAÇMAYIN"

Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onun için ben tekrar hatırlatmış olayım, lütfen işin kolayına kaçmayın. Korumacılık dediğimizde devletimiz çelik sektörünün korunması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kimse bunu inkar edemez. Enerji maliyetleri dediğimizde Avrupa'dan çok daha uygun fiyatlarla enerji kullandığınız ortada."

"ARTIK İCRAAT ZAMANI GELDİ"

Çelik sektörünü işaret eden Bakan Varank, Türkiye'nin ihtiyacı olan milyarlarca dolarlık ithalat yapılan alanlarda yatırımların başlatılması gerektiğini aktararak, "Bir an önce biz kendi ihtiyacımızı gerek paslanmaz çelik olsun, silisli sac olsun, diğer nitelikli çelik ürünlerinde olsun ülkemizden karşılamaya başlayalım. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hazırız. Biz elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz ama bir 5 sene daha bu işleri konuşmayalım, artık icraat zamanı geldi diyorum" diye konuştu.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı: İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı

Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı: İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı

Bakan Varank'tan çelik sektörüne uyarı: İşin kolayına kaçmayın, artık icraat zamanı

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