Bakan Selçuk'tan 'ücretli öğretmen ödemeleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ücretli öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek ücretlerini almaya devam edecek.
01.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:27
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ücretli öğretmenler uzaktan eğitim yoluyla yaptığımız çalışmalara katkılarını sürdürerek ücretlerini almaya devam edecek. Bu, bugünden itibaren olmayıp uzaktan eğitim başladığı günden itibaren geçerli" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com