Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak
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Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak

21.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, hak sahiplerinin yarın hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini bildirdi.

TOPLAMDA 214,6 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Selçuk, "59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLARA DERECE VE GÖSTERGELERİNE GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında, harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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