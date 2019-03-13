Bakan Pakdemirli: "Yüzde 75 Hibeyi Baba Oğluna Vermiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kaz yetiştiriciliğini desteklediklerine işaret ederek, "En az bin adet damızlık kaz ve en az 500 adet ticaret kazına sahip üreticiye, yeni kümes yapımı ve alet ekipman alımına yüzde 75 hibe veriyoruz. Bu yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor." dedi.

Pakdemirli, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım ve Orman Sektör Toplantısı"ndaki konuşmasında, Ardahan'da olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Hayvancılığa çare bulunacaksa Ardahan ve Kars gibi yerlerde bulunması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Meraların yüzde 40 olduğu bu alanları kullanarak ancak bu şekilde hayvancılıkla ilgili maliyetlerimizi düşürebilir, tamamıyla dışa bağımlılıktan yüzde 100 kurtuluruz. Çareyi buralarda aramamız gerekiyor. Tekrar Türkiye'yi ihraç eder hale getirmek istiyorsak, burada mera olan hazineleri mutlaka kullanmamız lazım. Cennet vatanın cennet köşesi Ardahan."

24 Haziran'da halktan vize alındığını anlatan Pakdemirli, bu vizenin Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'e kadar Türkiye'yi yönetmesini amaçladığını söyledi.

Bekir Pakdemirli, Ardahanlıların da desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sistem ile hizmet daha hızlı ve verimli hale geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra da havza bazlı üretimin yanı sıra havza bazlı yönetime geçilecek. Yani 3-4 şehri bir arada yöneterek yerinde karar verilecek, yerinde teşvik verilecek, yerinde problemlerin çözümü konusunda önemli adım atmış olacağız. Asıl problemlerin çoğu ortak ama her ile ait bazı problemlerin olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Sahanın röntgenini çekmek çok önemli. Ben hep şunu söyledim; çiftçiyi, Mehmet efendiyi, Ayşe teyzeyi dinleyeceğim. Onlardan öğrendiklerimiz, en iyi danışmanlık firmasından çok daha iyidir. İşte 81 ilimizi bu şekilde dolaşıyoruz."

"Tarım, savunma sanayisinden önemli"

Pakdemirli, tarımın savunma sanayisinden de önemli olduğunu, bu nedenle Bakanlık olarak üreticinin derdiyle dertlendiklerini ifade etti.

Tarımda desteklerle üretimin attığına işaret eden Bakan Pakdemirli, "2002'de tarımsal desteklerin toplamı 1,9 milyarken 16,1'e gelmiş. Yani 8 misliden daha fazla desteklerimiz artmış. Bunun karşılığında ne olmuş? Türkiye'de bitkisel üretim 98 milyon tondan 115 milyon tona gelmiş. Büyükbaş adedimiz 10 milyondan 17 milyona, küçükbaş 32 milyondan 44 milyona ulaşmış. Kanatlı da 251 milyondan 351 milyona gelmiş. Yani önemli bir başarı var burada. Şu anda balıkta Türkiye ihracatçı." şeklinde konuştu.

Ardahan'ın tarım ve hayvancılığına 530 milyon lira hibe verildiğini söyleyen Pakdemirli, bunun karşılığında tarımsal hasılanın 4 misli arttığını dile getirdi.

"Ne istiyorsanız devlet emrinizde"

Ardahan, Kars, Bingöl ve Muş'ta kaz yetiştiriciliğini desteklediklerini anlatan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

"En az bin adet damızlık kaz ve en az 500 adet ticaret kazına sahip üreticiye, yeni kümes yapımı ve alet ekipman alımına yüzde 75 hibe veriyoruz. Bu yüzde 75 hibeyi baba oğluna vermiyor. Devlet burada. Bugün buraya geldiğimde gördüm. Her şeyin en iyisi buraya yapılmış. İzmir benim memleketim, belki orada bu kadar güzel bir konferans salonu yoktur. Bu bölgeyi daha çok kalkındırmamız lazım. Bu bölgeyi 'istikrar bölgesi' olarak ilan edeceğiz. Buraları Rabb'im hakikaten güzel yaratmış. Ne istiyorsanız devlet emrinizde."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Pakdemirli, toplantı öncesi AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nın yanı sıra Kongre Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ve Kafkas Arısı Üretim ve Eğitim Gen Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, Arı Ürünleri Analizi ve Arı Sağlığı Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA