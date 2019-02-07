Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Pakdemirli son günlerde oluşan yüksek gıda fiyatlarına ilişkin müdahelenin olacağını söyledi. Pakdemirli "Üreticiden sofraya kadar gıda üretimine bakınca sürecin içinde hakkaniyetsiz kazananlar da olabilir ama esas olarak süreçte fazla bir zincir var. Çok sayıda insan yer alıyor. Biraz daha birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Tanzim satışla ilgili aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir bunları büyükşehirlerde açabiliriz. Bunu belediyeler ile çalışmaya başladık" dedi.

"MEYVEDE PROBLEM GÖZÜKMÜYOR"

Meyve fiyatlarında sebzedekine benzer problem olmadığına dikkat çeken Pakdemirli, "Meyvede pek problem gözükmüyor ancak sebze meyve ile ilgili gerekli aksiyon var ise ki var gözüküyor bunu önümüzdeki haftadan itibaren bunu alıyor olacağız" dedi ve ekledi:

"Önemli olan tüketici üreticinin arasındaki zincirdeki insan sayısını, aracı sayısını azaltmak. Bunu azalttığınız zaman aslında ucuz bir fiyata kavuşuyorsunuz. Mesela domates Antalya'da üretici fiyatı 3,10 TL, İstanbul'da markete ulaşana kadar fiyatı 8,45 TL'ye ulaşıyor. Bu zincirde israflar kayıplar çok sayıda komisyoncu aracı var" dedi. Pakdemirli bu zincirin daraltılması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Hal Yasası'na ilişkin Ticaret Bakanlığı çalışma yaptı. Biz de görüşlerimizi iletiyoruz. Tahmin ediyorum Hal Yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Bunun yanına perakende yasası da önemli."

'HAL YASASI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL'

Pakdemirli hal yasası ile de tek başına sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla hallere uğramayan zincir mağaza sayısı aşağı yukarı yüzde 50-60. Yani ticaretin yarısı hallere uğramadan üretici ile çalışıyor. Bu nedenle perakende yasasına ilişkin değişiklik için de Ticaret Bakanlığı da çalışıyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise dün gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istediğini, belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını önümüzdeki hafta bu konuda bazı adımlar atılacağını dün söylemişti.

YAĞIŞLAR ENFLASYONU ETKİLEDİ

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayı enflasyonunu da tetikledi.

TÜİK verilerine göre Ocak'ta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6,4'lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB'nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31'e yükselttiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde geçen hafta görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.