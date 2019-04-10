Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, fiyatın litre başına 2 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Pakdemirli şu açıklamayı yaptı:

"25 KURUŞ OLARAK BELİRLENMİŞTİ"

"Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı Temmuz ayında litre başı 1,70 TL olarak belirlemişti. Geçen süreç içerisinde Bakanlığımız, üretimde sürdürülebilirlik ile arz/talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018 yılı son dört ayında 15 krş, 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemi için ise 25 krş olarak belirlemişti.

"2 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 TL olarak belirlemiştir. Bu sürece katkı yapan, üreticilerimize, örgütlerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Açıklanan süt tavsiye fiyatı, 1 milyon 200 bin işletmemize, üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"