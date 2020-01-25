Haberler » Ekonomi » Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi - Ekonomi

Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

25.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:14
Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı , merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki 47 baraj ve gölet, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 30 baraj ve gölet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler teknik personelimizce incelenmiş, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir"

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler