: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi

25.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:14

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki 47 baraj ve gölet, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 30 baraj ve gölet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler teknik personelimizce incelenmiş, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir"

Kaynak: İHA

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