Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ücretli poşet uygulamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yapıldığını belirterek, "O yüzden bu proje bizim için önemli. Biz aynı azim ve kararlılık ile yürüyeceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

BAKAN KURUM, ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'ya giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet uygulamasıyla ilgili "İlk 4- 5 gündeki uygulamayla poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını gördük. Dolayısıyla bu uygulamanın devam etmesi, hem gelecek nesillerimiz adına hem de şehirlerimiz adına çok önemlidir" dedi.

Uygulamanın gelişmiş tüm Avrupa ülkelerinde ücretli olduğunu kaydeden Kurum, "Bizim de yılda 30- 35 milyar adet poşet tüketimimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yıl doğaya karıştığını düşünürseniz bu uygulamanın geçmesi çok elzem" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğa

EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDEKİ 'SIFIR ATIK PROJESİ'

Uygulamayla ilgili sosyal medyadaki eleştirileri de dikkate aldıklarını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Biz Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Bakanlık olarak 'Sıfır Atık Projesi'ni yürütüyoruz. Proje kapsamında biz artık çöp kamyonu istemiyoruz, çöp toplamak istemiyoruz. Dolayısıyla çöpleri kaynağında ayrıştırarak, bertaraf etmek istiyoruz. Buna ilişkin de bu proje tüm Türkiye'ye yayıldığı zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacağız. O yüzden bu proje bizim için önemli. Biz aynı azim ve kararlılık ile yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ben çok teşekkür ediyorum."