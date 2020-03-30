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Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, Türkiye, Spor

Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, başta futbol olmak üzere tüm branşlarda liglerin ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

30.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:05
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki etkisini değerlendiren Kasapoğlu, spor müsabakalarının başlanmasına yönelik henüz bir karar alınmadığını söyledi.

"EN ÖNEMLİ KARAR BİLİM KURULU'NUN"

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Dünyadaki uygulamalar UEFA Başkanı'nın geçen gün bazı açıklamaları vardı. Bunları dikkate almak lazım. Gereken neyse onun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Müsabakaların, organizasyonların tekrar sağlıklı şekilde oynatılabileceği günlere geldiğimizde en sağlıklı uygulamalar yapılacaktır. En önemli karar Bilim Kurulu'nun. Bu konudaki çalışmaları, yönlendirmeleri ve sağlıkla ilgili gereklilik durumları önümüzü görmemizi sağlayacak. Bunlara göre en sağlıklı kararlar alınacaktır" dedi.

"PLAY-OFF TARTIŞILAN BİR KONU DEĞİL"

Şu günlerde en önemli konunun sağlıklı bir duruma gelmenin altını çizen Kasapoğlu, "Açıkçası şuan play-off tartışılan bir konu değil. Şu günlerde en önemli konu sağlık. İnşallah bu günleri aşacağız. Elbette spor rekabetle, taraftarla, centilmen anlayışı ile güzel. Biliyorsunuz ülkemizde çok ciddi bir yükseliş var" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok

Haberin Videosu:

Mehmet Muahrrem Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok

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