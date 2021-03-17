Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
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Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı

17.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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