Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı
17.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren