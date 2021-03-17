Bakan Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7'nci Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.