Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin dört gözle beklediği açıklamayı yaptı. Mazot ve gübre desteğinin yarın başlayacağını belirten Pakdemirli, "81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin yarın ödenmeye başlayacağını söyledi. 2 milyon 103 bin 884 çiftçinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar."