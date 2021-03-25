Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor
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Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçinin dört gözle beklediği açıklamayı yaptı. Mazot ve gübre desteğinin yarın başlayacağını belirten Pakdemirli, "81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin yarın ödenmeye başlayacağını söyledi. 2 milyon 103 bin 884 çiftçinin yararlanacağı destek kapsamında toplamda 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 TL ödeme yapılacak

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar."

Bakan çiftçi için müjdeyi verdi! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yarın başlıyor
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