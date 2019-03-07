Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü

İzmir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksi durak başkanları, taksi şoförleri ve muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Taksilerde Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılmasıyla ilgili talepleri dinleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sıkıntının çözülmesi noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.

ÖTV İÇİN SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şoför esnafının sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm için hemen talimat verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Meclis'ten çıkan yasayla ilgili benim de katkılarım oldu. Şahsen şoför esnafımızın dertlerini dinleyip aktarıyoruz. ÖTV konusunda seçim arifesinde olduğumuz için değil haklı bir talebiniz olduğu için yakından ilgileneceğimin sözünü veriyorum. Bunlar ticari araçlar. Sağlanan kolaylıklar devam etmelidir. ÖTV'nin kaldırılmasıyla özellikle taksiciler çok lüks araçlar almış. Muğla, Kuşadası ve Antalya gibi turizmin geliştiği yerlerde lüks araçlar var. Gelen turistler memnun. Eskiden Antalya'dan Pamukkale'ye günübirlik turlar olurdu. Şimdi lüks araçlar sayesinde daha konforlu olacak" diye konuştu.