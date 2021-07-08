Bakan Bilgin: "Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı