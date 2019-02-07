Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde frenleneceğini söyleyen Albayrak, İstanbul'da 50 Ankara'da ise 30 noktada tanzim satış noktasının açılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

İSTANBUL'DA 50 ANKARA'DA 30 NOKTADA TANZİM SATIŞ

(Sebze-meyve fiyatlarında artış) Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere, bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. Taşıma zincirinden dolayı maliyet yüzde 30 artıyor.

SERACILIKTA YENİ MODEL

Seravcılıkta bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finanasman desteği sağlayacağız.

Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.