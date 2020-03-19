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Anadolu Ajansı, Berat Albayrak, Ekonomi

Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı Özel Yayını'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, özel durumlar dışında kamuda evden çalışmanın olmayacağını ve sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:07
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı Özel Yayını'na katılarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna, "Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma olmayacak" yanıtını veren Bakan Albayrak, ayrıca sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor" Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç.

"CİDDİ BİR LİKİDİTE RAHATLAMASI OLACAK"

Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor. Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

"50-60 MİLYAR LİRA LİKİDİTE OLACAK"

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek. 650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar lira likidite olacak. Küçük esnaflar prim desteklerinin tamamından faydalanacak.

Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Beyanname verme süresi Nisan sonuna kadar uzatıldı.

KAMUDA EVDEN ÇALIŞMA OLACAK MI?

Özel durumlar hariç kamuda evden çalışma olmayacak. Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız. Büyüme hedeflerine sıkıntı görmüyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece belki dünyada en hazırlıklı ve en tedarikli, alt yapı itibariyle en güçlü giren ülkelerden.

Finans piyasaları Avrupa'nın birçok yerine evden çalışmaya başladı. Avrupa'da korona salgınından daha çok korku salgını var. Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum. Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak. Türkiye'nin mevcut kapasitesi içinde makul olan talepleri yerine getireceğiz.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE YOK"

Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok. Likidite ve finansmana erişim açısından bir sorunumuz yok. "Marketler yağmalanmış" diyorlar. Gidiyorum markete dünya kadar ürün var.

Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum.

DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSELİŞ

Döviz kurundaki yükselişin enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum. Bu süreçten tam tersine pozitif etkilenen sektörler de var. Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bankalar Birliği'nin bugünkü mesajları çok olumlu.

Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Haberin Videosu:

Berat Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

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