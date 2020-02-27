Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu

27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ismini kullanarak güneş enerjisi tesisi kurduracağı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen bir kişi hakkında üç yıl sonra, esnaf İsmail Durmuş tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Üç yıl önce zabıta memuru Ferhat Y.'nin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'la çok eskiden tanıştıklarını, halı saha arkadaşı olduklarını söylediğini aktaran Durmuş, "Ferhat Y. İle esnaf zabıta ilişkimiz vardı. Bir gün zabıta müdürüyle geldi. Bize güneş enerji sistemine girmemiz halinde büyük gelir sağlayacağımız ve daha fazla personel çalıştırarak ülke ekonomisine, devletimize faydalı olacağımızı anlattı. Bu işe girmemiz için de bir vakfa önce 150 bin lira para yatırılması gerektiğini söyledi" dedi.

"İŞLEMLER UZADI DİYEREK, BİZİ OYALADI"

Sözcü'de yer alan habere göre, Ferhat Y.'nin "Bunun için neyiniz varsa satıp o parayı bulun. Aksi takdirde bu iş olamaz" şeklinde konuşup ikna ettiğini anlatan Durmuş, "Çaresiz kalarak çekle araba alıp sattım. 2017 yılının sonlarında bu parayı büyük zararım olmasına rağmen Ferhat Y.'ye elden verdim. Bana 'ben vakfa toplu şekilde yatıracağım, senin ismin gözükecek' dedi. O zamanlar lokanta işletiyordum, sekiz personelim vardı. 'O işyerin hiç önemli değil, istersen kapat. Oraya artık ihtiyacın kalmayacak. Biz daha fazla para kazanacağız' dedi. Sonra 'bu gün yarın, işlemler uzadı' diye bizi oyaladı" ifadelerini kullandı.

İsmail Durmuş

"İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDIM"

Ferhat Y.'nin dört ay sonra kendisini Ankara'ya davet ettiğini bu sefer de hayvancılık hibe kredisiyle kandırdığını söyleyen Durmuş, ikinci kez dolandırılmasının öyküsünü şöyle anlattı:

"Tarım Bakanlığı'na dilekçe verdik. Ferhat bana 'Hibe kredisiyle 8 milyon çekeceğim. 2 milyonu geri ödenecek. 1 milyonu Faik'in, 1 milyonu Veysel diye biri alacak. Geri kalanı biz bölüşeceğiz. Bunun için Mardin Kızıltepe Bektaşi köyünden 6 yıllığına yer kiralanacak. 95 bin lira para lazım' dedi ve benden para istedi. Ben de yiyecek ekmeğe muhtaç olduğumu kendisine söyledim. İşin kesin olacağını söyleyerek yine tuzağa düşürdü. Sağdan soldan akrabalarımdan borç alıp kredi çekip parayı bulup gönderdim. Yine dönüş olmadı. Bu arada icralık oldum. Dükkanı devretmek zorunda kaldım. Bizim işlerin Mali Suçlar Araştırma Komisyonu'na takıldığını ve işin çözüleceğini söyleyerek umut tacirliğine devam etti. Dolandırıldığımı geç de olsa anladım. Üç yılda binlerce lira zarar ettim. İş yerimi kaybettim. Ticari hayatım bitti. Kredi, borçlar ve çeklerden dolayı icralık oldum, borç batağına düştüm."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durmuş, Ferhat Y.'ye 100 bin lira veren ve Denizli'ye tayin olan Zabıta Müdürü R.K.'nin de mağdur olduğunu, Manavgat ve Antalya'da aynı yöntemle birçok kişinin dolandırıldığını öğrendiğini söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.