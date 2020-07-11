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Bakan Albayrak 1 milyon yazılımcı projesine başvuru sayısının 630 bini geçtiğini duyurdu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "1 Milyon Yazılımcı" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam' diyen Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın" notunu düştü.

Bakan Albayrak 1 milyon yazılımcı projesine başvuru sayısının 630 bini geçtiğini duyurdu Açıklaması
11.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 1 milyon yazılımcı projesinin son rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 1 milyon yazılımcı projesine gençlerin gösterdiği ilgiyi "muazzam" olarak nitelendirerek bunun için yapılan başvuru sayısının 630 bin 97'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan tabloda, projeye gelen başvuru sayısı ve verilen eğitim süresi bilgileri de yer aldı. Buna göre projeye başvuran kişi sayısı 630 bin 97, toplam verilen eğitim süresi 936 bin 295,66 saat olurken, toplam CV sayısı 272 bin 180 oldu.

GÖSTERİLEN İLGİ MUAZZAM

Gençlerin, projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Albayrak, "1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜRPRİZLER İÇİN TAKİPTE KALIN"

Albayrak, kariyer rehberi, gönüllü eğitmenlik ve proje destek formu gibi bilgilere "http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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