: Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek

09.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini söyleyen Albayrak, çiftçilere de bir müjde verdi. Albayrak, "Ziraat Bankası geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

"TL YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI"

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. 2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

"5 YILA KADAR VADELENDİRECEK"

Geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için, Ziraat Bankası borçları yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek."

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