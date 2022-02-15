Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi.

FİYATLAR İÇİN "YIKICI" İFADESİNİ KULLANDI

Açıklamasının devamında son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan elektrik ve doğal gaz faturalarına değinen Bahçeli, fiyat artışlarını "Yıkıcı" olarak nitelendirdi. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Bahçeli, "Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ İLE TERS DÜŞTÜLER

Yeni ekonomi modelini açıkladığı basın toplantısında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların da altındadır. Satın aldığımız doğal gazın neredeyse 5'te 4'ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde."

"AVRUPA'DA EN UCUZ DOĞAL GAZ TÜRKİYE'DE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de dün akşam doğal gaz faturalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor" diyen Özhaseki, "Doğal gaz bir vatandaşa 1.000 lira geliyorsa aslında o fatura 4.000 lira. Avrupa'da en ucuz doğal gaz Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZIN FİYATI BİR YILDA 10 KAT ARTTI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğal gaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi. Doğal gazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini kaydeden Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

"HANEBAŞI YILLIK 5 BİN LİRA DESTEK YAPILIYOR"

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı. Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğal gazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır." diye konuştu.