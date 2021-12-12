Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı - Haberler Spor
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Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı

Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, 7. hafta karşılaşmasında Yeni Mardinspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - 2. Lig'de yer alan Bağlar Belediyespor kadın Voleybol takımı, 7. hafta karşılaşmasında Yeni Mardinspor'u 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Bağlar Belediyespor, rakibini 25-12, 25-15 ve 25-13'lük set sonuçlarıyla farklı yendi.

5. galibiyetini elde eden Bağlar Belediyespor, zirve iddiasını sürdürdü. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı

Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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