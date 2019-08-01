AK Partili belediye başkanının kardeşi, başkan yardımcılığı görevinden istifa etti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiğinde, deneyimlerinden faydalanmak amacıyla Belediye Başkan Yardımcılığı'n getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun dün itibariyle görevinden istifa ettiğini söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiği Nisan ayından bu yana 4 aylık süreçteki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE VURGU

Göreve başladığı gün, gönül ve sosyal belediyeciliği esas aldıklarını anlatan Beyoğlu, "Göreve geldiğimizden beri haftanın her günü halkımızla iç içeyiz. Halkımızla güçlü bir gönül bağı oluşturduk. Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz. Bugüne kadar 25 binden fazla evi ziyaret ettik. Belediyemizin imkanları ve bazen de devletimizin desteğini alarak muhtaç ailelere yardımcı olduk. Sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini inşa ederek vatandaşlarımızın gönlünde yer almak temel önceliklerimiz arasındadır" dedi.

İLÇEYE YAPILAN YOL VE KALDIRIMLAR

Bağlar'da önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün başka yerde yapmayı planladığı 60 milyon TL'lik alt yapı projesini, Bağlar ilçesinde yapılmasını sağladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğünün 60 milyon değerinde alt yapı hizmeti için ihale yaptığını ve bu hizmetin başka yerde yapılacağını öğrendik. Bunun üzerine hizmetin Bağlar ilçesine verilmesi için devreye girdik. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek hizmetin Bağlar'a verilmesini sağladık. 60 milyon TL değerinde yol bakım ve kaldırım çalışmaları için belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan bu değerli hizmet yerine getirilmiş olacak. Şu anda çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor."

Bağlar Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Beyoğlu

İLÇEDEKİ TARIM FAALİYETLERİ

Meyve ve sebze üretimi için proje çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, Fransa modelini esas alarak kent içi tarımı hayata geçireceklerini ifade etti. Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Kentin belirli noktalarında satış noktalarını oluşturarak ucuz ve temiz organik ürünleri halkımızla buluşturacağız. Yenihal bölgesinde 33 bin metrekarelik alanda uygulayacağız. Çok amaçlı ve modern bir park olacak. Tüm bunların yanında Bağlar için çok güzel projelerimiz var. Bunları titiz bir çalışmayla hayata geçirmek istiyoruz."

"EŞİMİN BELEDİYE İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK, KARDEŞİM DÜN İSTİFA ETTİ"

Başkan Beyoğlu, sosyal medyada hakkında iddia edilen konulara da değinerek, eşi Dürdane Beyoğlu'nun belediye ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, göreve geldiğinde deneyimlerinden faydalandırmak için Başkan Yardımcılığı'na getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun ise dün itibariyle istifa ettiğini aktardı.

Başkan Beyoğlu, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yüreğimi, vicdanımı sızlatan bir algı ile karşı karşıyayız. Bizim kimseden gizli saklımız yok ve olamaz da. 20 yıllık eşim olan Dürdane Hanım, benim bu hayatta en büyük destekçimdir. Fakat Dürdane Hanım'ın belediyede resmi veya gayri resmi hiçbir görevi yoktur. Haşim Merdoğlu benim kardeşimdir. Neden kendisini başkan yardımcısı yaptım? Çünkü biz bu göreve gelirken belediyeyi tanımıyorduk. Haşim Bey'in ise 10 yıllık belediye ve 20 yıllık eğitim yöneticiliği tecrübesi var. Tecrübesinden, bilgi ve birikiminden faydalanmak istedik. Bunu da kanunlara uygun şekilde yaptık. Fakat dün itibarıyla kendisi kendi isteğiyle istifa etmiştir. Yerine bilgi ve birikimi ile takdir ettiğimiz Recep Ergün'ü Başkan Yardımcılığı görevine getirdik. Bir diğer konu eşimin ablası ile ilgili. Kendisi Milli Eğitim'de 30 yıllık memurluk ve yöneticilik tecrübesine sahip. Belediyemize memur olarak naklini gerçekleştirdi. Ancak kendisine hiçbir görev vermedik. Dün itibarıyla emekliliğe ayrıldığını açıkladı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, yakınlarını belediye kadrosunda işe aldığı ileri sürülmüştü. Beyoğlu, göreve gelir gelmez ilk olarak kendisiyle aynı soyadını taşımayan kardeşi Haşim Merdoğlu'nu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamıştı.Öte yandan işe alımlar için başvuru yapanların soyadlarının genelde Merdoğlu, Beyoğlu ve Yalar olduğu da iddia edilmişti.

Soy isimler farklı da olsa aslında üç soy isim kardeşlere ait. Hüseyin Beyoğlu'nun soyadı daha önce Yalar'dı. Beyoğlu, mahkeme kararıyla soy adını Beyoğlu olarak değiştirdi. Diğer kardeşi Haşim Merdoğlu'da mahkeme kararıyla bu soyadını aldı. Bazı kardeşleri de halen Yalar soyadını kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA