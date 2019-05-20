Bağdat Caddesi'ndeki Saldırı Gecenin Utanç Karesi Oldu

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından sarı kırmızılı ekibe gönül veren taraftarlar Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak için arabalarıyla tura çıktılar.

Tur attıkları sırada bazı Fenerbahçe taraftarlarının saldırısına uğrayan insanlar ne olduğunu anlayamadı. Taraftarların çoğu araçlarıyla hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalışırken bazı taraftarlar ise araçlarından inip karşılık verdi.

Özellikle küçük çocukların korktuğu anların kameraya yansıdığı saldırılara sosyal medyadan da büyük tepki geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.