Bağdat Caddesi'ndeki Saldırı Gecenin Utanç Karesi Oldu
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan bazı Galatasaray taraftarları saldırıya uğradı. Saldırılar sonrasında 2 kişi gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan bazı taraftarların tepkisi sert oldu.
Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından sarı kırmızılı ekibe gönül veren taraftarlar Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak için arabalarıyla tura çıktılar.
Tur attıkları sırada bazı Fenerbahçe taraftarlarının saldırısına uğrayan insanlar ne olduğunu anlayamadı. Taraftarların çoğu araçlarıyla hızlı bir şekilde uzaklaşmaya çalışırken bazı taraftarlar ise araçlarından inip karşılık verdi.
Özellikle küçük çocukların korktuğu anların kameraya yansıdığı saldırılara sosyal medyadan da büyük tepki geldi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.
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Kurusıkı atmak iyidirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri kapatılmadan Türk sporunda huzur ve yükseliş olmaz . Bu iki kulübü kapatın , ben garanti ediyorum Türkiye futbolda 10 yıl içinde 1 Avrupa bir de dünya şampiyonluğu kazanır . Dünyada itibar arttırır .Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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hoşgörüsüz , sevgisiz, saygısız ve hazımsız insana insan denmiyor, başka bir mahluğa dönüşüyor, 2000 li yıllarda olsa 3000 li yıllarda olsa bu kafayla bu seviyede yaşamayı , afrikalılar açlıktan ölürken hakediyormuyuz gerçekten?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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kesin bu saldırıyı AKP Liler yapmıştır çünkü maç sırasında HERŞEY GÜZEL OLACAK Sıloganları atılıyordu.Cevap Yaz 2 8 Yayından KaldırGS Lİ: SENDE AYRI MALSINYayından Kaldır