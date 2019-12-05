Bafetimbi Gomis'in Olympique Lyon'daki En İyi Anları

05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:13

2009-2014 yılları arasında Olimpik Lyon forması giyen Bafetimbi Gomis, Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri haline gelmişti. 178 Ligue 1 karşılaşmasında 64 gol atan Gomis, Avrupa sahnesinde de 17 kez ağları havalandırdı. Gomis, 2009-10 sezonunda Dinamo Zagreb'e karşı oynadıkları maçta yedi dakikada yaptığı hat-trick'le de Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick'ini yapma onuruna erişmişti.