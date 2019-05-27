Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu!
Union Berlin-Stuttgart maçında Badstuber ile çarpışan milli oyuncu Ozan Kabak, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Almanya Liginde oynanan play-out maçında Union Berlin, Stuttgart'ı sahasında konuk etti. Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Badstuber ile Ozan Kabak kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken genç oyuncuya ilk tedaviyi Berlin ekibinin doktoru yaptı.
90 DAKİKA SAHADA KALDI
Kanlar içinde kalan Ozan, tedavinin ardından oyuna döndü. 19 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.
YORUMLAR (2)
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Bursaspor’un haksız yere küme düşürenleri şiddetle protesto ediyorum.ozanada geçmiş olsun diyorum.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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stuttgart küme düştü, ozan seneye tekrar cimboma gelmelisinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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