Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu!

Almanya Liginde oynanan play-out maçında Union Berlin, Stuttgart'ı sahasında konuk etti. Maçın ilk yarısında bir pozisyonda Badstuber ile Ozan Kabak kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken genç oyuncuya ilk tedaviyi Berlin ekibinin doktoru yaptı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Kanlar içinde kalan Ozan, tedavinin ardından oyuna döndü. 19 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.