Babel, Trabzonspor maçında yok
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 3'üncü dakikasında sarı kart gören Ryan Babel, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
22.11.2019 20:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:45
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 3'üncü dakikasında sarı kart gören Ryan Babel, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA