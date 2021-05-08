Babel'in şık golü az kalsın ofsayt bayrağına kurban gidiyordu

Gedson'un nefis pasında rakip savunma arkasına kaçan Babel, Ersin'in üstünden topu aşırtarak golü yaptı. Ancak pozisyona ofsayt bayrağı kalktı. Sonrasında VAR incelemesi sayesinde şık gol geçerlilik kazandı.