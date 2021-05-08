Babel'in şık golü az kalsın ofsayt bayrağına kurban gidiyordu
Gedson'un nefis pasında rakip savunma arkasına kaçan Babel, Ersin'in üstünden topu aşırtarak golü yaptı. Ancak pozisyona ofsayt bayrağı kalktı. Sonrasında VAR incelemesi sayesinde şık gol geçerlilik kazandı.
Dev derbide perdeyi açan Babel'in sevinci az kalsın kursağında kalıyordu. Maçın 10'uncu dakikasında Gedson, tecrübeli Hollandalı takım arkadaşına 'al da at' pası verdi adeta. Portekizli genç futbolcu, ayağının dışıyla attığı pas ile Babel'i savunmanın arkasına kaçırdı ve pozisyon golle süslendi.
SEVİNÇ YARIM KALDI
Top ağlara gittikten sonra ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Cüneyt Çakır, hemen VAR'a danıştı. Yakşalaşık iki dakikalık bekleyişin artından Galatasaraylıları sevindiren sonuç geldi. Hakem Cüneyt Çakır orta noktayı gösterdi.