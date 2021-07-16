Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı
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Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı

Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın öncelik verdiği sol bek transferi için en büyük aday Patrick van Aanholt. Bu transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı takımda forma giyen Ryan Babel devreye girdi. Vatandaşının sosyal medyadan yaptığı son paylaşıma "Come to Galatasaray" yorumu yapan Babel'e beğeni yağdı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u renklerine katmak istiyor. Bu transfer için büyük çaba harcayan yönetime, Ryan Babel'den destek geldi.

RYAN BABEL'DEN VAN AANHOLT'A DAVET

Ryan Babel, Galatasaray'ın gündeminde olan ve Crystal Palace'taki kontratının bitiminin ardından boşta olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' mesajını bıraktı ve bu mesaj kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündeme oturdu.

Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı
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