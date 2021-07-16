Babel'den sürpriz Van Aanholt hamlesi! Yıldız futbolcuyu Galatasaray'a çağırdığı yoruma beğeni yağdı

Galatasaray'ın öncelik verdiği sol bek transferi için en büyük aday Patrick van Aanholt. Bu transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı takımda forma giyen Ryan Babel devreye girdi. Vatandaşının sosyal medyadan yaptığı son paylaşıma "Come to Galatasaray" yorumu yapan Babel'e beğeni yağdı.