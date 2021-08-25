"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar

Eski UFC şampiyonu Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, ring kızlarının dövüş sporlarındaki en faydasız insanlar olduğunu ve dövüş sanatlarında herhangi bir amaca hizmet etmediğini söyledi. Nurmagomedov yaptığı açıklamada, "Dövüş Gecesine gelir ve babamla otururum. Bu insanlar yanımızdan geçerler ve ikinci raunt olduğunu gösterirler. Fakat kimse tabelaya bakmaz. Babamın yanındayken bu durumdan rahatsız oluyorum" dedi.

Geçen sene dövüş kariyerini sonlandıran Khabib Nurmagomedov çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dövüş sporlarında ellerindeki tabelalarda raunt sayısını tribünlere gösteren kızlara çatan Dağıstanlı dövüşçü, "Hiçbir fonksiyonları yok" dedi.

"BUNU BANA EMPOZE ETMEYE KALKMAYIN"

Middleeasy.com sitesinde yer alan habere göre; Nurmagomedov yaptığı açıklamada, "Bunun bir tarih olduğunu fark ettim. Tarih bir çok hataya şahitlik etti. Gelecekte geçmişin hatalarından sakınmak için tarih okuruz. Tarihe baktığımız zaman tarih de bize ring kızların faydasız olduklarını söyler. Bu benim şahsi görüşümdür. Örneğin; herkesin kendine göre, tercihleri, kültürleri ve değerleri vardır. Dövüş Gecesine gelir ve babamla otururum. Bu insanlar yanımızdan geçerler ve ikinci raunt olduğunu gösterirler fakat kimse tabelaya bakmaz. Babamın yanındayken bu durumdan rahatsız oluyorum. Buna karşı değilim, istersen bunu yapabilirsin fakat bunu bana empoze etmeye kalkmayın, kenarda yapın. Bununun için özel tasarlanmış yerler var. Tabi bu benim kişisel görüşüm" ifadelerini kullandı.