"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar

'Babamın yanında rahatsız oluyorum' diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Eski UFC şampiyonu Dağıstanlı Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov, ring kızlarının dövüş sporlarındaki en faydasız insanlar olduğunu ve dövüş sanatlarında herhangi bir amaca hizmet etmediğini söyledi. Nurmagomedov yaptığı açıklamada, "Dövüş Gecesine gelir ve babamla otururum. Bu insanlar yanımızdan geçerler ve ikinci raunt olduğunu gösterirler. Fakat kimse tabelaya bakmaz. Babamın yanındayken bu durumdan rahatsız oluyorum" dedi.

Geçen sene dövüş kariyerini sonlandıran Khabib Nurmagomedov çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dövüş sporlarında ellerindeki tabelalarda raunt sayısını tribünlere gösteren kızlara çatan Dağıstanlı dövüşçü, "Hiçbir fonksiyonları yok" dedi.

"BUNU BANA EMPOZE ETMEYE KALKMAYIN"

Middleeasy.com sitesinde yer alan habere göre; Nurmagomedov yaptığı açıklamada, "Bunun bir tarih olduğunu fark ettim. Tarih bir çok hataya şahitlik etti. Gelecekte geçmişin hatalarından sakınmak için tarih okuruz. Tarihe baktığımız zaman tarih de bize ring kızların faydasız olduklarını söyler. Bu benim şahsi görüşümdür. Örneğin; herkesin kendine göre, tercihleri, kültürleri ve değerleri vardır. Dövüş Gecesine gelir ve babamla otururum. Bu insanlar yanımızdan geçerler ve ikinci raunt olduğunu gösterirler fakat kimse tabelaya bakmaz. Babamın yanındayken bu durumdan rahatsız oluyorum. Buna karşı değilim, istersen bunu yapabilirsin fakat bunu bana empoze etmeye kalkmayın, kenarda yapın. Bununun için özel tasarlanmış yerler var. Tabi bu benim kişisel görüşüm" ifadelerini kullandı.

Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Aleyna Tilki Mesut Akusta Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Marcao Gervinho Arda Güler Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:00:34. #1.15#

title