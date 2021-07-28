B2B e-ihracatla ihracatını ikiye katlayacak
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B2B e-ihracatla ihracatını ikiye katlayacak

B2B e-ihracatla ihracatını ikiye katlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Meyra Home, TurkishExporter e-ihracat platformunu kullanmaya başladıktan sonra ihracat hedefini artırırken, hedefini bu yıl ikiye katlayarak 5 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Meyra Home, TurkishExporter e-ihracat platformunu kullanmaya başladıktan sonra ihracat hedefini artırırken, hedefini bu yıl ikiye katlayarak 5 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

Ham Bez, Gabardin, Viskon gibi kumaşlar ile havlu benzeri hotel tekstilleri alanında Denizli'de üretim yapan Meyra Home, B2B e-ihracatla ihracatını artırdı. Ev tekstillerinin üretim ve ihracat üssü olan Denizli'de 31 yıldan bu yana faaliyet gösteren firmanın bu yıl ihracat hedefini ikiye katlayacağını söyleyen Meyra Home Genel Müdürü Aycan İnce, "İhracatla büyüme vizyonumuzda B2B e-ihracat kanalı, seçtiğimiz en önemli pazar araştırması yöntemidir. Bu yöntemde ise marka tercihimizi TurkishExporter olarak belirledik. Bu alanda geçmiş dönemlerde farklı yönelmiştik şimdi tercihimiz ise tek tercih bu marka oldu. Kullanmaya başladığımız zaman diğerleri ile farkı çok belli olan TurkishExporter'la ihracat hedefimizi iki katına yükselttik" dedi.

Her ay portföylerine yeni bir ülke katacak kadar platformu efektif kullandıklarını söyleyen İnce, "TurkishExporter e-ihracat platformunu kullanmaya başladığınızda aradaki farkı net olarak gördük. TurkishExporter olmasa ihracat yapabilmek için çok büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık. Fuarlar, yurt dışı hedefsiz geziler ve sektörel pazar araştırmaları seyahatleri ile ilgili ekstra maliyetli çalışmalar yapmak ayrıca bunun için fazladan 2 veya 3 uzman personelimiz daha olması gerekirdi. Oysa biz şimdi masa başından bu ihracat kaynaklarına TurkishExporter'la erişiyoruz. Hedefimizi bu yıl ikiye katladık 5 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ev tekstili olarak Denizli'den dünyanın farklı ülkelerine ihracat ağırlıklı çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Aycan İnce, "Bizim için müşteri yoktur, iş ortağı vardır. Sadece söylenileni değil, her zaman fazlasını yapar; sorumluluk alır, üretir ve değer katarız. Firmamızın altında barındırdığımız dürüstlük, samimiyet gibi önemli insani özelliklerimizi de davranış kimliğimize yansıtırız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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