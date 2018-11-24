B.b. Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor silindir gibi... Dadaşlar kendi sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 76. dakikada Diego kendi kalesine attı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran ev sahibi ekibin iki topu da direkten döndü.

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 14'e yükseltirken, Antalyaspor 20 puanda kaldı.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic-Egemen-Lokman-Leo-Sunu-Tshabalala-Özer-Emrah-Auremir-İbrahim-Scuk

Antalyaspor: Boffin-Nazım-Celustka-Diego-Cıssokho-Chıco-Yekta-Zeki-Maicon-Mevlüt-Doukara

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Emrah Başsan'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

20. dakikada sağdan Maicon'un ortasında, topa hareketlenen Yekta Kurtuluş'un şutu sonrası meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tshabalala'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

43. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden İbrahim Akdağ'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARI

60'ınci dakikada sol kanattan atağa çıkan BB. Erzurumspor'da Leo, bir süre sürdüğü topu, cezaalanına ortaladı. Rahat bir durumda yükselen Tshabalala'nın kafa şutu üsten dışa çıktı.

62'nci dakikada kazanılan korner atışını kullanan Özer, cezaalanı önünde bekleyen İbrahim'e pas çıkardı. İbrahim'in sert şutunda top üst direkten geri döndü.

70'inci dakikada Antalya cezaalanı içinde Emrah'ın pasıyla buluşan Özer, aut çizgisine inerek sert vurdu. Defansa çarpan topu kaleci Boffin son anda uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada kazanılan serbest atışı BB Erzurumspor'da Emrah kullandı. Emrah'ın sert ortasına yükselen Antalyasporlu Angelo, kendi kalesine golü attı. 1-0.

İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince 90 dakika BB. Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.